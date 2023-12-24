Раскрыта вся правда об экологичности электрокаров – есть большие вопросы
Экологичность электромобилей уже давно является предметом споров и обсуждений. Некоторые утверждают, что электромобили более экологичны, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как другие считают, что производство электромобилей наносит больший ущерб окружающей среде.
Новое независимое исследование, проведенное VDI Gesellschaft Fahrzeug в Германии, проливает свет на этот вопрос, предоставляя ценную информацию об экологической эффективности электромобилей по сравнению с автомобилями с ДВС.
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Исследование показало, что электромобилю требуется около 90 000 км пробега, чтобы «погасить» свой первоначальный экологический долг и стать более экологичным, чем автомобиль с ДВС.
Это связано с тем, что электромобили не производят выбросов во время эксплуатации, в отличие от автомобилей с ДВС, которые выделяют вредные вещества, такие как углекислый газ и оксиды азота, при сжигании топлива.
После пробега в 200 000 км суммарные выбросы электромобиля составят 24,2 тонны CO2, что значительно ниже, чем выбросы дизельного автомобиля (33 тонны CO2) и ниже, чем у гибрида (24,8 тонны CO2).
Исследование VDI Gesellschaft Fahrzeug подтверждает тот факт, что электромобили являются более экологичным вариантом по сравнению с автомобилями с ДВС в долгосрочной перспективе.
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Источник: Carscoops
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