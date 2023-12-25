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Российский электрогрузовик EVM PRO испытали морозами

Блогеры назвали плюсы и минусы российского EVM PRO

Потеря заряда батареи и дискомфорт водителя зимой – одна из причин критического отношения к электротранспорту. И тем интереснее результаты испытаний отечественного электрогрузовика EVM PRO компанией «ЭМ Рус». А точнее, блогерами, которым компания предоставила грузовики на тест.

Автомобиль испытывали в трех городах (Санкт-Петербурге, Воронеже и Липецке) при температурах до -10°С, на заснеженных дорогах и вне дорог.

Электрогрузовик EVM PRO
Электрогрузовик EVM PRO

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Электрокары в зимнее время особенно уязвимы: аккумулятор садится быстрее, снижается скорость, уменьшается запас хода, в кабине холодно. Согласно данным American Automobile Association, при температуре -7°С доступный пробег электромобилей уменьшался на 41% из-за затрат энергии на обогрев салона.

Но в первом российском электрогрузомобиле EVM PRO применена система термостабилизации – даже в морозы запас хода держится на заявленном уровне (до 300 км). Система имеет жидкостной контур, тепло поступает из автономного отопителя и поддерживает рабочую температуру батареи в холодное время года.

Для отопления кабины водителя предусмотрен автономный отопитель, который не потребляет электроэнергию основной батареи, «добывая» тепло с помощью дизельного топлива.

А вот некоторые особенности EVM PRO, которые были обнаружены во время испытаний.

Плюсы EVM PRO:

  • «Лучший УАЗ, на котором я ездил»
  • Отечественные разработки
  • Портативная зарядка в комплекте с машиной
  • Тихий
  • Экономичный в эксплуатации

Минусы EVM PRO:

  • не понравилась схема с концевиком, стартануть с ручника – нерешаемая задача. Нет системы удержания на подъеме (комментарий EVM: алгоритм разработан, идет интеграция)
  • отопитель работал слишком сильно (комментарий EVM: недоработки в системе алгоритмов, уже доработано)
  • недогружена передняя ось, при порывистом ветре сдувает
  • кабина УАЗа
  • недостаточная развитость ЭЗС в регионе
  • тяжелый руль (комментарий EVM: с января 2024 г. переход на новый высокопроизводительный гидроусилитель руля)
  • толчки при торможении (комментарий EVM: уже исправлено в ПО)

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Кирилл Панов
Фото:За рулём
Количество просмотров 1
25.12.2023
Фото:За рулём
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