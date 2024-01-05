BYD нацелился на Европу: строит завод в Венгрии

Китайский BYD будет собирать электромобили в Европе

Перед Новым годом ходили упорные слухи о компании BYD и о возможности открытия завода в Европе. Ситуация прояснилась: китайская компания ведет финальные переговоры с правительством Венгрии, и готова обеспечить многомиллионные инвестиции в новый завод по производству электромобилей.

Автомобили BYD собираются выпускать в Венгрии

Китайская автомобильная группа планирует производить не только сами электромобили, но и аккумуляторы к ним на новом предприятии в Сегеде, на юге Венгрии.

У BYD уже есть завод по производству автобусов в Венгрии, но теперь собираются построить полноценный завод легковых автомобилей, чтобы раньше всех реализовать свои амбиции по доминированию в европейской индустрии электромобилей. Пока Nio, Great Wall Motor и другие китайские компании только нацелились на Европу, BYD уже начал действовать.

Генеральный директор BYD в Европе Майкл Шу нацелен на то, чтобы к 2030 году каждый десятый аккумуляторный автомобиль, который продается в Европе, был выпущен маркой Build Your Dreams (переводится как «Построй свою мечту»).

Кроме того, BYD, производя модели в Венгрии, собирается претендовать на субсидии от государства на выпуск электромобилей. Спорный вопрос, который китайские бренды хотят решить, строя свои заводы на на европейской земле.

В Россию автомобили BYD официально не поставляются, хотя ранее было сделано две попытки зайти на наш рынок.