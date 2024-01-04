Range Rover Electric: самый тихий Range Rover из когда-либо созданных

Компания Land Rover представила первые изображения Range Rover Electric

По словам производителя, автомобиль станет самым тихим и изысканным Range Rover из когда-либо созданных.

Range Rover Electric

Новый Range Rover Electric будет построен на гибкой модульной продольной архитектуре Jaguar Land Rover, которая также лежит в основе моделей Range Rover Sport и Range Rover Velar.

Автомобиль будет оснащен двумя электродвигателями, которые будут развивать суммарную мощность более 600 л. с. Это позволит ему разгоняться до 100 км/ч за менее чем 5 секунд.

Одна из главных особенностей Range Rover Electric – его тишина. Благодаря использованию высококачественных материалов и тщательной шумоизоляции, автомобиль будет одним из самых тихих в своем классе. Автомобиль также будет иметь дорожный просвет 295 мм и сможет преодолевать брод глубиной до 850 мм.

Range Rover Electric

Range Rover Electric будет оснащаться 800-вольтовой электрической архитектурой, которая обеспечит быструю зарядку. Автомобиль сможет зарядиться от 0 до 80% за 40 минут.

Range Rover Electric будет представлен в 2025 году.

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Источник: Carscoops