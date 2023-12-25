На выставке IMXpo в Гонконге презентовали концепт купе с распашными дверьми
На выставке International MotorXpo (IMXpo) в китайском Гонконге представили концепт купе Skyworth Skyhome с распашными дверьми. Отмечается, что новая модель на 90% готова к серийному производству. Об этом пишут китайские СМИ.
Автомобиль оснащен системой распознавания лиц и отпечатков пальцев. В салоне установлены аудиосистема с 21 динамиком и дисплей на передней панели, они объединены в единый экран медиасистемы с комбинацией приборов.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Отдельные кресла для пассажиров заднего ряда приводятся в горизонтальное положение, также есть отдельные экраны для просмотра видео и функция массажа ног.
Силовая установка Skyworth Skyhome предусматривает два электромотора, благодаря которым автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 3,5 с. Суммарная мощность — 617 л.с., запас хода рассчитан на 490 км. Серийное производство новинки запланировано на 2024 год.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: carnewschina.com
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!