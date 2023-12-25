На выставке IMXpo в Гонконге презентовали концепт купе с распашными дверьми

В КНР в 2024 году начнут выпуск купе Skyworth Skyhome с креслами-трансформерами

На выставке International MotorXpo (IMXpo) в китайском Гонконге представили концепт купе Skyworth Skyhome с распашными дверьми. Отмечается, что новая модель на 90% готова к серийному производству. Об этом пишут китайские СМИ.

Автомобиль оснащен системой распознавания лиц и отпечатков пальцев. В салоне установлены аудиосистема с 21 динамиком и дисплей на передней панели, они объединены в единый экран медиасистемы с комбинацией приборов.

Skyworth Skyhome

Skyworth Skyhome Skyworth Skyhome

Отдельные кресла для пассажиров заднего ряда приводятся в горизонтальное положение, также есть отдельные экраны для просмотра видео и функция массажа ног.

Силовая установка Skyworth Skyhome предусматривает два электромотора, благодаря которым автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 3,5 с. Суммарная мощность — 617 л.с., запас хода рассчитан на 490 км. Серийное производство новинки запланировано на 2024 год.

Skyworth Skyhome Skyworth Skyhome

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Источник: carnewschina.com