Tesla Cybertruck, «разрывающий» всех в гонках, застрял на маленьком холмике
На видео Tesla Cybertruck с ёлкой в багажнике застрял на склоне небольшого заснеженного холма. Его при помощи буксировочного троса пытался вытащить пикап Ford. Достать автомобиль получилось не с первого раза даже с помощью Форда.
Владельцу Tesla Cybertruck пришлось долго ждать, пока автомобиль пытались вытащить.
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Оказалось, что на автомобиле не были установлены зимние шины. Также имелась проблема с программным обеспечением, из-за которой задние колёса не могли вращаться медленно, а постоянно прокручивались.
Компания Tesla уже заявила, что работает над устранением проблемы с программным обеспечением. А всем владельцам Cybertruck рекомендовано перейти на зимние шины в холодную погоду.
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Источник: Carscoops
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