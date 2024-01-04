Tesla Cybertruck, «разрывающий» всех в гонках, застрял на маленьком холмике

В Сети появился видеоролик, в котором Tesla Cybertruck не смог подняться в горку

На видео Tesla Cybertruck с ёлкой в багажнике застрял на склоне небольшого заснеженного холма. Его при помощи буксировочного троса пытался вытащить пикап Ford. Достать автомобиль получилось не с первого раза даже с помощью Форда.

Владельцу Tesla Cybertruck пришлось долго ждать, пока автомобиль пытались вытащить.

Оказалось, что на автомобиле не были установлены зимние шины. Также имелась проблема с программным обеспечением, из-за которой задние колёса не могли вращаться медленно, а постоянно прокручивались.

Компания Tesla уже заявила, что работает над устранением проблемы с программным обеспечением. А всем владельцам Cybertruck рекомендовано перейти на зимние шины в холодную погоду.

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Источник: Carscoops