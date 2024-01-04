Из автомобиля с ДВС в электрокар за 8 часов? Легко!

e-Revolt быстро переоборудует бензиновые и дизельные автомобили в электромобили

Компания e-Revolt, немецкий стартап, предлагает новую услугу, которая позволяет переделать автомобили с ДВС в электромобили. Данная процедура занимает 8 часов.

Одной из главных особенностей e-Revolt является то, что они специализируются на обычных и доступных автомобилях. В настоящее время они могут модернизировать 42 различные модели автомобилей.

e-Revolt

Стоимость процесса переоборудования составляет от 12 000 до 15 000 евро. Хотя это может показаться немалой суммой, на рынке все еще отсутствует большой выбор дешевых электромобилей. Поэтому для тех, кто стремится к экономии, такая переделка может быть привлекательным вариантом. Стоит отметить, что замена аккумулятора на автомобиле Tesla обходится примерно в ту же сумму.

e-Revolt

Представители e-Revolt утверждают, что электромобиль, полученный после переоборудования, может проехать от 250 до 300 километров на одной зарядке. Кроме того, благодаря модульной конструкции комплекта для переоборудования, автомобиль может впоследствии перейти на более современный аккумулятор, когда такой вариант станет доступным.

Процесс переоборудования начинается с предварительной проверки автомобиля, чтобы убедиться, что он подходит для конвертации в электромобиль. Затем бензиновый или дизельный двигатель, а также другие компоненты, которые больше не нужны, снимаются.

Важно отметить, что стартап не выбрасывает старые детали, а либо перерабатывает их, либо повторно использует в других проектах, что является экологически ответственным подходом.

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Источник: Motor1