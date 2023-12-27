Вы ждали этого — россиянам решили вернуть льготы на утильсбор, но есть ряд условий

В России нашли способ вернуть владельцам иномарок льготы на утильсбор

Россияне, купившие за рубежом для личного пользования автомобили, процедура оформление которых была начата до 21 декабря, смогут сэкономить до 1,274 млн рублей на уплате утильсбора. Такое соглашение заключили Госдума, Минпромторг РФ и Федеральная таможенная служба. В настоящее время готовится соответствующее постановление об этом.

Сэкономить смогут те автовладельцы, которые ввезли машины для личного пользования до 21 декабря 2023 года. Льготная ставка для новых машин составляет 3400 рублей и 5200 рублей для автомобилей старше трех лет. Чтобы уплатить утильсбор по льготной ставке, необходимо, чтобы были соблюдены следующие условия:

необходим документ, подтверждающий право владения автомобилем, с датой заключения до 29 октября 2023 года;

автомобиль должен быть ввезен в РФ до 21 декабря 2023 года — не позже, чем через два месяца после публикации информации об изменениях в правила уплаты утильсбора, вступивших в силу 29 октября;

нужно подтверждение, что машина прибыла в РФ до 21 декабря — речь идет о Свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Важно: документ должен быть выдан российских лабораторией.

Стоит отметить, что принятое решение не означает снижения утилизационного сбора. Власти России решили таким образом нивелировать негативные последствия для тех автовладельцев, кто приобрел иномарку в период до 29 октября 2023 года, после введения новых правил таможенного сбора.

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Источник: autonews.ru