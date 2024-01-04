В этом самолете нет экономкласса, только бизнес

Представлен Sukhoi Superjet 100 для 52 пассажиров полностью в бизнес-компоновке

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке может похвастаться 52 просторными и стильными бизнес-креслами, которые оснащены индивидуальными мультимедийными системами, эргономичными подголовниками и регулируемыми подножками.

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке

Пассажиры смогут максимально расслабиться во время полета, наслаждаясь напитками премиум-класса, изысканной кухней и безупречным сервисом.

Корпоративные клиенты могут заказать его для перелетов делегаций, спортивных команд или проведения важных мероприятий.

Кроме того, Sukhoi Superjet 100 прекрасно подходит для организации незабываемых авиаэкскурсий или празднования особых событий в воздухе.

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке оснащен новейшими двигателями, обеспечивающими повышенную эффективность и надежность полета.

За иллюминатором самолета

Салон бизнес-класса доступен как для внутренних перелетов по России, так и для международных рейсов. Red Wings планирует выполнять до 20 рейсов в месяц, а в расписании уже значатся такие популярные направления, как Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны.

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Источник: Авиакомпания Red Wings