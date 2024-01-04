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Выиграй Ладу
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Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке
4 января
В этом самолете нет экономкласса, только бизнес
Представлен Sukhoi Superjet 100 для 52...
e-Revolt
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e-Revolt быстро переоборудует бензиновые и...

В этом самолете нет экономкласса, только бизнес

Представлен Sukhoi Superjet 100 для 52 пассажиров полностью в бизнес-компоновке

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке может похвастаться 52 просторными и стильными бизнес-креслами, которые оснащены индивидуальными мультимедийными системами, эргономичными подголовниками и регулируемыми подножками.

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке
Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке

Пассажиры смогут максимально расслабиться во время полета, наслаждаясь напитками премиум-класса, изысканной кухней и безупречным сервисом.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Корпоративные клиенты могут заказать его для перелетов делегаций, спортивных команд или проведения важных мероприятий.

Кроме того, Sukhoi Superjet 100 прекрасно подходит для организации незабываемых авиаэкскурсий или празднования особых событий в воздухе.

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке
Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке

Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке оснащен новейшими двигателями, обеспечивающими повышенную эффективность и надежность полета.

За иллюминатором самолета
За иллюминатором самолета

Салон бизнес-класса доступен как для внутренних перелетов по России, так и для международных рейсов. Red Wings планирует выполнять до 20 рейсов в месяц, а в расписании уже значатся такие популярные направления, как Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны.

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Источник: Авиакомпания Red Wings

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Авиакомпания Red Wings
04.01.2024
Фото:Авиакомпания Red Wings
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