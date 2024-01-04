В этих странах россияне внезапно полюбили встречать Новый год
В Узбекистане на новогодние каникулы предлагаются различные экскурсионные программы, а также развлекательные мероприятия. Туристы могут посетить древние города Самарканд, Бухару, Хиву, а также полюбоваться природой страны.
В Армении также есть что посмотреть и чем заняться в новогодние праздники. Туристы могут посетить Ереван, Гюмри, Севан, а также отправиться в поход по горам.
Существует несколько причин, которые могут объяснить возросший интерес к этим странам.
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Во-вторых, стоимость туров в Узбекистан и Армению ниже, чем в другие популярные направления, такие как Турция, Египет или ОАЭ.
В-третьих, в этих странах гостей встречают с радушием, а блюда местной кухни отличаются яркими вкусами и ароматами.
По мнению экспертов, популярность Узбекистана и Армении как новогодних направлений будет только расти.
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Источник: РИА Новости
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