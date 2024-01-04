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В этих странах россияне внезапно полюбили встречать Новый год

Узбекистан и Армения неожиданно стали популярными новогодними направлениями

В Узбекистане на новогодние каникулы предлагаются различные экскурсионные программы, а также развлекательные мероприятия. Туристы могут посетить древние города Самарканд, Бухару, Хиву, а также полюбоваться природой страны.

В Армении также есть что посмотреть и чем заняться в новогодние праздники. Туристы могут посетить Ереван, Гюмри, Севан, а также отправиться в поход по горам.

Существует несколько причин, которые могут объяснить возросший интерес к этим странам.

Архитектурно-монументальный комплекс «Каскад» в Ереване
Архитектурно-монументальный комплекс «Каскад» в Ереване
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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Во-первых, прямые рейсы. В обе страны из Москвы и других крупных городов России летают прямые рейсы. Это значительно упрощает и удешевляет путешествие.

Во-вторых, стоимость туров в Узбекистан и Армению ниже, чем в другие популярные направления, такие как Турция, Египет или ОАЭ.

В-третьих, в этих странах гостей встречают с радушием, а блюда местной кухни отличаются яркими вкусами и ароматами.

По мнению экспертов, популярность Узбекистана и Армении как новогодних направлений будет только расти.

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Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
04.01.2024
Фото:Unsplash
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