Не садитесь на эти места в самолете, они самые опасные!
Предпочтительные места в самолете эксперты обосновывают именно с точки зрения опасности заражения вирусами. Так, риск заражения у сидящих в проходе пассажиров намного выше, чем у сидящих у окна.
Объясняется это тем, что пассажиры, которые сидят в проходе, чаще контактируют с другими людьми, чем те, кто сидит у окна. Они проходят мимо других пассажиров, чтобы сходить в туалет или взять багаж из ручной клади, и они чаще всего подвергаются воздействию капель, содержащих вирус, которые могут выделяться при кашле или чихании.
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Стоит отметить, что поднос и карманы кресел считаются одними из самых грязных мест в самолете. Это связано с тем, что их часто трогают пассажиры, а уборка в самолете не всегда проводится должным образом.
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Источник: Express
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