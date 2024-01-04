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Выиграй Ладу
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Не садитесь на эти места в самолете, они самые опасные!

Эксперты-вирусологи рассказали, какие места в самолете лучше не занимать

Предпочтительные места в самолете эксперты обосновывают именно с точки зрения опасности заражения вирусами. Так, риск заражения у сидящих в проходе пассажиров намного выше, чем у сидящих у окна.

Салон самолета
Салон самолета

Объясняется это тем, что пассажиры, которые сидят в проходе, чаще контактируют с другими людьми, чем те, кто сидит у окна. Они проходят мимо других пассажиров, чтобы сходить в туалет или взять багаж из ручной клади, и они чаще всего подвергаются воздействию капель, содержащих вирус, которые могут выделяться при кашле или чихании.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Стоит отметить, что поднос и карманы кресел считаются одними из самых грязных мест в самолете. Это связано с тем, что их часто трогают пассажиры, а уборка в самолете не всегда проводится должным образом.

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Источник: Express

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
04.01.2024
Фото:Unsplash
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