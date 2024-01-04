Сколько стоит отпраздновать Новый год на Кубе?

Туроператоры отметили стабильный спрос на путевки на Кубу и назвали их стоимость

Стоимость отдыха на Кубе зависит от категории отеля, даты вылета и продолжительности тура.

Недельная поездка на Кубу в отель категории 4 звезды на «все включено» обойдется в сумму от 260 тысяч рублей на двоих. Отдых в пятизвездочном отеле обойдется в сумму от 280 тысяч рублей на двоих. Чем позже вылет, тем выше цена. Если вылетать 30 декабря, то стоимость переваливает за 300 тысяч рублей.

Кубинская улица

Стоит отметить, что на Кубе оплату принимают картой «Мир». Также из столицы есть прямые рейсы Nordwind и «России».

Новогодние праздники на Кубе отмечают с размахом. По всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и вечеринки.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Ассоциация Туроператоров