Сколько стоит отпраздновать Новый год на Кубе?
Стоимость отдыха на Кубе зависит от категории отеля, даты вылета и продолжительности тура.
Недельная поездка на Кубу в отель категории 4 звезды на «все включено» обойдется в сумму от 260 тысяч рублей на двоих. Отдых в пятизвездочном отеле обойдется в сумму от 280 тысяч рублей на двоих. Чем позже вылет, тем выше цена. Если вылетать 30 декабря, то стоимость переваливает за 300 тысяч рублей.
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Стоит отметить, что на Кубе оплату принимают картой «Мир». Также из столицы есть прямые рейсы Nordwind и «России».
Новогодние праздники на Кубе отмечают с размахом. По всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и вечеринки.
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Источник: Ассоциация Туроператоров
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