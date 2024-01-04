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Выиграй Ладу
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Сколько стоит отпраздновать Новый год на Кубе?

Туроператоры отметили стабильный спрос на путевки на Кубу и назвали их стоимость

Стоимость отдыха на Кубе зависит от категории отеля, даты вылета и продолжительности тура.

Недельная поездка на Кубу в отель категории 4 звезды на «все включено» обойдется в сумму от 260 тысяч рублей на двоих. Отдых в пятизвездочном отеле обойдется в сумму от 280 тысяч рублей на двоих. Чем позже вылет, тем выше цена. Если вылетать 30 декабря, то стоимость переваливает за 300 тысяч рублей.

Кубинская улица
Кубинская улица

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Стоит отметить, что на Кубе оплату принимают картой «Мир». Также из столицы есть прямые рейсы Nordwind и «России».

Новогодние праздники на Кубе отмечают с размахом. По всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и вечеринки.

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Источник: Ассоциация Туроператоров

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
04.01.2024
Фото:Unsplash
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