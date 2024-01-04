До чего дошел прогресс: роботы-помощники скоро заменят людей

Новое поколение робота-гуманоида Tesla сможет брать на себя еще больше задач

Представленный на мероприятии AI Day 2023, робот-гуманоид Optimus Gen 2 разработан, чтобы стать гораздо более универсальным и автономным, чем предыдущая модель, и обладает возможностью выполнять широкий спектр задач.

Tesla Optimus Gen 2

Optimus Gen 2 имеет более легкий, но при этом прочный корпус. Он оснащен всеми датчиками и приводами, разработанными Tesla. Также робот может выполнять более сложные задачи автономно.

Tesla видит широкий спектр потенциальных применений для Optimus Gen 2. Так, компания, предлагает использовать робота в производстве, логистике, здравоохранении и даже домашнем обслуживании.

Tesla планирует начать продавать Optimus Gen 2 в 2024 году. Компания также заявила, что планирует выпустить более доступную версию робота в будущем.

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Источник: Electrek