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Выиграй Ладу
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Три белых коня против упряжки оленей – на чем ездить в Новый год?

Российские водители выбрали самый новогодний транспорт, и это не красная фура

Ассоциации с новогодними праздниками у всех россиян сходные: елка, оливье, «Ирония судьбы...», шампанское... А как насчет праздничного транспорта – какой именно больше всего ассоциируется с зимой, волшебством и долгожданным отдыхом? Нам показалось, что в этом вопросе единства может и не быть, и мы обратились к лучшим экспертам по праздникам – читателям «За рулем» в Viber.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Выяснилось, что около 5% автомобилистов придерживаются идеи украшения автомобиля гирляндой. Не хочется портить настроение, но лучше пусть оно испортится так: за эдакую «нештатную светотехнику» вполне можно схлопотать штраф. Еще 6% считают самым новогодним транспортом знаменитую красную фуру из рекламы – и тут мы их понимаем, и даже готовы подпеть.

Также есть группа в 7%, в которую входят люди, живущие в городах, где существуют праздничные автобусы. Замечательная традиция, ей-богу!.. Однако мы переходим к наиболее популярным вариантам ответа: на третьем месте в топ-3 – упряжка оленей, набравшая 12% голосов респондентов!

«За рулем» в Viber – подписаться!

На втором месте прямые конкуренты оленей – получившие 21% голосов три белых коня, что вполне заслуженно. Единственное, о чем хочется их попросить, так это чтобы не уносили слишком далеко... Ну а бесспорным лидером стали лыжи и санки – без малого половина наших подписчиков в праздники отдают предпочтение именно этому транспорту. С удовольствием присоединяемся!

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Aircraft35, Depositphotos, «За рулем»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
28.12.2023
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