Пожарные Алабамы на себе испытали, сколько усилий требует тушение электрокара
Загоревшаяся Tesla Model Y перекрыла межштатную автомагистраль в рождественскую ночь и потребовала помощи множества экстренных служб Алабамы. Для тушения пламени потребовалось два шлангопровода, 164 000 литров воды, три двигателя и участие многих служб, включая пожарных нескольких округов, полицию и скорую помощь.
И еще целый час времени, чтобы потушить пламя, достигавшее верхушки сосны.
По словам властей, водитель Model Y остался невредимым и был взят под стражу в полиции.
Возгорания электромобилей, как известно, тушить трудно. Когда батарея горит, ее нельзя просто облить водой или «лишить доступа кислорода», как обычные пожары.
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Горящий аккумулятор электрокара может вызвать так называемый «выход тепловой энергии из-под контроля», когда возгорание одной ячейки может привести к перегреву и возгоранию других элементов батареи, при этом из-за высоких температур выделяются вредные пары. Остаточное тепло также может привести к повторному возгоранию батареи через несколько часов или даже дней.
Без специального оборудования пожарным могут потребоваться сотни тысяч литров воды, чтобы попытаться потушить пламя, и даже в этом случае некоторые эксперты предлагают просто дать огню догореть или забросать автомобиль грязью.
Для сравнения: чтобы потушить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, обычно требуется от 2 тысяч до 4,5 тысяч литров воды. И никакого повторного возгорания при этом не бывает.
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Источник: Jalopnik
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