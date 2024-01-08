Пожарные Алабамы на себе испытали, сколько усилий требует тушение электрокара

164 тысячи литров воды потребовалось для тушения горящей Теслы

Загоревшаяся Tesla Model Y перекрыла межштатную автомагистраль в рождественскую ночь и потребовала помощи множества экстренных служб Алабамы. Для тушения пламени потребовалось два шлангопровода, 164 000 литров воды, три двигателя и участие многих служб, включая пожарных нескольких округов, полицию и скорую помощь.

И еще целый час времени, чтобы потушить пламя, достигавшее верхушки сосны.

По словам властей, водитель Model Y остался невредимым и был взят под стражу в полиции.

Возгорания электромобилей, как известно, тушить трудно. Когда батарея горит, ее нельзя просто облить водой или «лишить доступа кислорода», как обычные пожары.

Горящий аккумулятор электрокара может вызвать так называемый «выход тепловой энергии из-под контроля», когда возгорание одной ячейки может привести к перегреву и возгоранию других элементов батареи, при этом из-за высоких температур выделяются вредные пары. Остаточное тепло также может привести к повторному возгоранию батареи через несколько часов или даже дней.

Без специального оборудования пожарным могут потребоваться сотни тысяч литров воды, чтобы попытаться потушить пламя, и даже в этом случае некоторые эксперты предлагают просто дать огню догореть или забросать автомобиль грязью.

Для сравнения: чтобы потушить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, обычно требуется от 2 тысяч до 4,5 тысяч литров воды. И никакого повторного возгорания при этом не бывает.

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Источник: Jalopnik