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Lucid планирует выпускать доступные электромобили

Lucid выходит за рамки премиального сегмента ради конкуренции с Tesla

Генеральный директор Lucid Питер Роулинсон подтвердил, что компания намерена расширить свой модельный ряд и предложить более бюджетные варианты, которые будут прямо конкурировать с Tesla Model 3 и Model Y.

Lucid Air
Lucid Air

Новая модель будет стоить около 50 000 долларов, что значительно ниже стартовой цены нынешнего седана Lucid Air, которая начинается с 80 000 долларов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Тот самый «козлик» – как он «въехал» в историю СССР

По словам Роулинсона, Lucid стремится избежать проблем с качеством, с которыми столкнулась Tesla на ранних этапах производства Model 3 и Model Y.

Компания намерена установить более строгий контроль качества на своих будущих моделях, чтобы обеспечить их безупречное качество с самого начала.

Еще одним преимуществом Lucid может стать больший запас хода. Нынешний Lucid Air может проехать на одной зарядке более 800 километров, что значительно превосходит показатели Tesla Model 3 и Model Y.

Кроме того, компания намерена установить более 2500 зарядных станций по всей стране к концу 2023 года.

Источник: InsideEVs

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lucid
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:Lucid
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