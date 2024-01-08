#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Набор для переоборудования задних тормозных механизмов Нивы в дисковые
8 января
Ставим дисковые тормоза на заднюю ось Лады – в чем подвох?
Эксперт «За рулем» рассказал об опасностях...
Пожарные Алабамы на себе испытали, сколько усилий требует тушение электрокара
8 января
Пожарные Алабамы на себе испытали, сколько усилий требует тушение электрокара
164 тысячи литров воды потребовалось для...
Автовладельцы рассказали, когда перестают переживать из-за царапин на кузове
8 января
Автовладельцы рассказали, когда перестают переживать из-за царапин на кузове
Страховщики нашли причину, по которой 47%...

У этих грузовиков только половина кабины! В чем тут дело?

В документальном фильме показали редкие грузовые машины с кабиной-одиночкой

Грузовики с половинчатой кабиной в прежние годы были известны и в Европе и даже в СССР – проект под индексом МАЗ-510 местные испытатели окрестили «Камбала»... Однако законодателями мод здесь точно были американцы. Считается, что тенденцию к появлению таких грузовиков задала компания Kenworth, представив серию магистральных тягачей с кабиной типа «half cab».

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Интересно, что в семействе была не только одноместная кабина, но и удлиненная двухместная, с пассажирским сиденьем позади водителя. Зачем же были нужны эти «обрубки»?

В Kenworth обосновывали концепцию тем, что при схеме «half cab» водитель меньше отвлекается за рулем (ему просто не на кого глазеть) и имеет лучшую обзорность. А еще такая кабина меньше весит, что, помимо прочего, позволяет экономить металл на производстве – кстати, именно этим в свое время прельстились на МАЗе...

Впрочем, на цене новых магистральных Кенвордов такая экономия никак не сказывалась. А вот минусов у грузовиков с половинчатой кабины набралось немало. Каких именно – смотрите в видео.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Гора автофактов

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
08.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0