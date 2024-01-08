У этих грузовиков только половина кабины! В чем тут дело?

В документальном фильме показали редкие грузовые машины с кабиной-одиночкой

Грузовики с половинчатой кабиной в прежние годы были известны и в Европе и даже в СССР – проект под индексом МАЗ-510 местные испытатели окрестили «Камбала»... Однако законодателями мод здесь точно были американцы. Считается, что тенденцию к появлению таких грузовиков задала компания Kenworth, представив серию магистральных тягачей с кабиной типа «half cab».

Интересно, что в семействе была не только одноместная кабина, но и удлиненная двухместная, с пассажирским сиденьем позади водителя. Зачем же были нужны эти «обрубки»?

В Kenworth обосновывали концепцию тем, что при схеме «half cab» водитель меньше отвлекается за рулем (ему просто не на кого глазеть) и имеет лучшую обзорность. А еще такая кабина меньше весит, что, помимо прочего, позволяет экономить металл на производстве – кстати, именно этим в свое время прельстились на МАЗе...

Впрочем, на цене новых магистральных Кенвордов такая экономия никак не сказывалась. А вот минусов у грузовиков с половинчатой кабины набралось немало. Каких именно – смотрите в видео.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Гора автофактов