Полузабытые проекты СССР: МАЗ-«одиночка»

Далеко не все рационализаторские идеи имели смысл, что и доказал грузовик с одноместной кабиной.

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Экспериментальная модель, созданная в 1962 году на базе выпускавшегося тогда грузовика МАЗ‑503, имела оригинальную внешность. Ради экономии металла, а также для улучшения обзорности, кабину грузовика сделали одноместной. Идея осмысленная, конечно: машина предназначалась для работы на стройках, а не на длинных плечах.

Но сэкономить не вышло — новые штампы и переделка производственной линии требовали серьезных вложений. Да и маленькая кабина оказалась некомфортной для водителя. В итоге построили четыре модификации МАЗ‑510 и от рационализаторской идеи отказались.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на базе УАЗа тоже был автомобиль с одноместной кабиной?

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Фото: из архива автора