Аэродромный транспортер АТ‑6 образца 1975 года на доработанном шасси автомобиля УАЗ‑452Д предназначался для погрузки в самолет багажа, почты и прочих штучных грузов. Машине придумывали много прозвищ: одноместная кабина невольно вызывала шутки, типа «Долой попутчиц».
Для ленты транспортера в кабине справа сделали вырез, убрав пассажирское место. Стрелы транспортера закрепляли на раме шарнирно, высота их подъема регулировалась. К раме крепили четыре выдвижные гидравлические опоры. Привод — через червячные редукторы.
Позднее часть таких машин оказалась в частных руках, но без транспортеров.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы помните, что у «козлика» не было окон?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
- 13 удивительных «буханок» — тут.
Фото: из архива автора