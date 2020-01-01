Аэродромный транспортер АТ‑6 образца 1975 года с одноместной кабиной после выхода «на пенсию» иногда отдавали в частных руках.

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Аэродромный транспортер АТ‑6 образца 1975 года на доработанном шасси автомобиля УАЗ‑452Д предназначался для погрузки в самолет багажа, почты и прочих штучных грузов. Машине придумывали много прозвищ: одноместная кабина невольно вызывала шутки, типа «Долой попутчиц».

Для ленты транспортера в кабине справа сделали вырез, убрав пассажирское место. Стрелы транспортера закрепляли на раме шарнирно, высота их подъема регулировалась. К раме крепили четыре выдвижные гидравлические опоры. Привод — через червячные редукторы.

Позднее часть таких машин оказалась в частных руках, но без транспортеров.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы помните, что у «козлика» не было окон?

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Фото: из архива автора