«Буханка» с двигателем от самолета: это не фейк, она есть!

О диковинной модификации рассказали на Ульяновском автозаводе.

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Перед вами установки воздушного запуска двигателей для самолетов, построенные на базе УАЗ-452/37411.

Об очередной интересной модификации «буханки» Ульяновский автозавод рассказал в соцсетях. Пуск авиационного двигателя обычно производится с помощью электрического стартера, но если установить очень мощный силовой агрегат, то возрастает и вес системы запуска, говорится в сообщении УАЗа на Фейсбуке. Поэтому для таких самолетов, как Ту-154 или Ил-62, применяется иной способ — установки воздушного запуска двигателей. А базируются они очень часто на уазовских фургонах.

Практически все внутреннее пространство пусковых автомобилей занимает авиационный газотурбинный двигатель ТА-6А, а узнать такие машины можно по гибкому шлангу, лежащему на поддоне, установленном впереди бампера.

«Компрессор (двигателя) забирает воздух через боковые окна с горизонтальными жалюзи. Затем этот разогретый до 200 — 220 °С и сжатый воздух подается через гибкий резиновый рукав длиной 12 м к бортовому штуцеру самолета и раскручивает вал двигателя при запуске. А ещё этот авиадвигатель приводит во вращение два генератора — они вырабатывают электроэнергию для бортовых систем самолёта», — говорится в сообщении на Фейсбуке.

Управление всеми системами находится в кабине водителя. Связаться с экипажем самолета можно с помощью переговорного устройства. При резком повышении температуры внутри кузова срабатывает установленная в машине система пожаротушения.

Фото: autowp.ru, УАЗбука, Drive2