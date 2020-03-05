Автор «За рулем» победил на всемирном конкурсе Apple

Константин Чалабов снял уазовскую «буханку» в снегах Якутии.

Компания Apple подвела итоги конкурса ночной съемки на iPhone 11. Согласно его условиям, любой обладатель iPhone 11 мог прислать снимки, сделанные в ночном режиме на камеры смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max. Фотографии принимали до 29 января, а присылали их из всех стран мира. Оценивали снимки профессиональные фотографы из США, Великобритании, Сингапура и Китая.

Тем более отрадно, что победителем стал наш соотечественник Константин Чалабов, на фото которого попала заснеженная дорога, освещенная фарами «буханки». Любопытно, что водителя в салоне нет, зато есть пассажир. Снимок получился атмосферным. Кадр сделан в январе в Якутии.

Константин, кстати, снимал и для «За рулем». Вот его снимок Nissan Murano, сделанный два с половиной года назад. Тоже космический!

Лауреатами конкурса «Снято на iPhone в ночном режиме» должны были стать пять фотографов, но жюри выбрало шесть победителей. И снова порадуемся — из них трое наши соотечественники!

В состав международного жюри конкурса входили Малин Фезехай (США), Тайлер Митчелл (США), Сара Ли (Великобритания), Алексви Ли (Китай), Даррен Со (Сингапур), Фил Шиллер, Кайан Дранс, Брукс Крафт, Джон МакКормак и Арем Дюплессис. Двое из них поделились соображениями о том, что заставило «выдернуть именно эту фотографию из колоды».

Фил Шиллер: «Фотография Константина — супердраматическое изображение, снятое в ночном режиме. Это может быть первым снимком шпионского фильма о холодной войне. Фото ставит перед нами интригующие вопросы: „Где водитель? Куда они идут? Зачем здесь останавливаться?“ Холодный туман пронизывает синий склон холма и заснеженную долину, обрамляя одинокий автомобиль ярко-красными огнями, которые намекают на неизвестную опасность».

Брукс Крафт: «Сцена, похожая на фильм, заставляет вас интересоваться тем, что же произошло в этом заснеженном отдаленном месте».

Снимки победителей будут размещены на сайте и в инстаграм-аккаунте Apple, в розничных магазинах производителя и на билбордах по всему миру. Про нашу «буханку» снова узнают в мире!



Фото: Константин Чалабов @chalabov