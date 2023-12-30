В России появится шестиместный внедорожник от бренда Dayun

В Китае стартовали продажи внедорожника Yuanhang H8 от Dayun от 4,3 млн рублей

Автомобиль имеет пять модификаций с задним и полным приводом, а его цена варьируется от 349 800 до 559 800 юаней (4,399-7,04 млн рублей по актуальному курсу).

Габариты Yuanhang H8: 5230х2015х1760 мм, размер колесной базы – 3126 мм, сиденья скомпонованы по схеме 2+2+2. У всех автомобилей в базовой комплектации есть расширенный автопилот уровня 2. Максимальная скорость всех моделей — 210 км/ч. У потребителей есть выбор между одномоторной заднеприводной и двухмоторной полноприводной версиями.

Yuanhang H8

Yuanhang H8 Yuanhang H8

В первом случае мощность силовой установки составляет 340 л.с. и 400 Нм крутящего момента, полноприводная версия имеет мощность 340-355 л.с. и 400 Нм момента. Запаса хода хватает на 560-700 км. В топовой комплектации благодаря батарее на 150 кВтч можно проехать до 950 км без подзарядки.

Салон отделан кожей, включая руль, есть 12,3-дюймовый «парящий» полноразмерный ЖК-дисплей панели приборов и 17,38-дюймовый центральный экран управления с вертикальной компоновкой. В него встроена система умной кабины AliOS. Также в списке оснащения аудиосистема с 27 динамиками, 256-цветная атмосферная подсветка, система распознавания лиц, распознавания голоса и цифровое зеркало заднего вида.

Бренд Dayun выйдет на рынок России сразу с четырьмя новинками, кроссовер Yuanhang H8 — один из них.

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Источник: speedme.ru