Такое использование личного автомобиля сделает вас счастливым

Количество автопутешественников в России выросло до рекордных значений

Начнем с напоминания о проекте нашего издания «Страна за рулем», в рамках которого эксперты «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, посещают на машинах разные уголки страны и рассказывают о них и своих приключениях в видеороликах и в статьях.

И этот контент – один из самых востребованных: 80,7% россиян используют свои автомобили для путешествий. В подавляющем большинстве случаев они отправляются на курорты, в экскурсионные поездки, а также к друзьям и родственникам внутри страны. Главным преимуществом автотуризма больше половины россиян считает возможность путешествовать по собственному графику. Такие данные содержатся в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенном по всей России в декабре 2023 года, в преддверии новогодних праздников. В исследовании приняли участие 1,5 тысяч респондентов, имеющих собственный автомобиль.

В ходе опроса 28,4% опрошенных сообщили, что регулярно путешествуют на своей машине. Еще 52,3% предпринимают автопутешествия время от времени. 3,2% пока не совершали подобные поездки, но планируют начать в будущем. Таким образом, только 16,1% автомобилистов принципиально не используют личный транспорт в туристических целях.

12,9% путешествуют на машине почти каждые выходные, 16,1% – каждый месяц, 29,3% – как минимум раз в сезон. Еще 17,4% отправляются в дальние поездки хотя бы раз в год. 8,6% делают это не каждый год.

Тем респондентам, кто занимается автотуризмом, был задан вопрос, с какой целью они путешествовали в последнее время? Оказалось, что треть (34,2%) автотуристов отправляются на российские курорты. Четверть опрошенных (26,5%) совершали экскурсионные поездки по стране, а каждый пятый (21,9%) посещал родственников или друзей, живущих в других городах России. В ближайшее зарубежье отправлялись 5,2% опрошенных. В более далекие страны – 2%.

Основное преимущество автотуризма опрошенные видят в возможности путешествовать по своему графику. Это отметили более половины опрошенных – 53,5%. Среди других достоинств 26,5% выделили комфорт, 10,3% – дешевизну данного вида туризма. Наконец, 6,5% ценят личное авто за возможность взять с собой много вещей, а 1,3% – за возможность соблюдать социальную дистанцию.