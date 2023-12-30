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Король дрифта назвал лучший электромобиль на рынке

Кэйити Цутия после теста назвал Hyundai Ioniq 5 N лучшим электромобилем

Кэйити Цутия – японский гонщик, получивший звание Короля дрифта за прекрасное управление машиной в заносе. Протестировав новый Hyundai Ioniq 5 N, Цутия поделился мнением, что это лучший электромобиль, который сейчас есть на рынке.

Он сочетает в себе баланс, производительность и удовольствие от вождения, которые не может дать ни один другой электромобиль.


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Цутия отметил, что Ioniq 5 N благодаря имитации подрулевого переключения передач может восприниматься при вождении так же, как мощный автомобиль с бензиновым двигателем. Это делает его идеальным для любителей дрифта.

Профессиональный фотограф Ларри Чен засвидетельствовал мастерство Цутии во время тестирования Ioniq 5 N. Даже без сцепления или гидравлического ручного тормоза гонщик легко заставлял электрический кроссовер срываться в управляемый занос.

По мнению Цутии, он чувствует себя как дома за рулем Ioniq 5 N, поскольку его высокая снаряженная масса позволяет легче срывать его в занос.

Однако стоит отметить, что не все могут управлять Ioniq 5 N так же мастерски, как Цутия. Например, сам Ларри Чен, сев за руль, потерял управление и слегка врезался в ограждение.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
30.12.2023
Фото:YouTube
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