Tesla оказалась в центре крупного скандала

Tesla обвиняют в установке заведомо дефектных деталей в новые автомобили

Расследование Reuters показало, что компания устанавливала в новые автомобили дефектные детали подвески. Эти детали могли привести к потере управления автомобилем и даже к аварии.

Расследование Reuters решили провести после истории с одним из клиентов Tesla. Великобританец купил электромобиль Tesla Model Y 2023 года выпуска и всего через день после покупки потребовался ремонт. Передняя правая часть подвески электромобиля вышла из строя после пробега менее 200 км.

Ремонтные работы заняли 40 часов, а общая стоимость составила более 14 000 долларов. Tesla отказалась покрыть ремонт по гарантии.

Похожая история произошла с клиентом из США. При движении на автопилоте у автомобиля отвалилось колесо, при этом скорость движения была 90 км/ч. В Целом автомобиль проехал меньше 25 000 км за год.

В период с января 2021 года по март 2022 года Tesla заменила верхние рычаги подвески примерно на 120 000 автомобилей по всему миру, о чём говорится в анализе Reuters, при этом американский автопроизводитель оплатил большую часть ремонта по гарантии. Однако примерно 31 000 владельцев старых автомобилей были вынуждены самостоятельно оплачивать ремонт, так как их автомобили находились вне гарантии.

Tesla утверждает, что дефектные детали подвески были вызваны «человеческой ошибкой» и что компания приняла меры для устранения проблемы.

Однако расследование Reuters показало, что Tesla знала о дефектных деталях ещё в 2020 году, но не предприняла никаких действий, чтобы уведомить клиентов или отозвать автомобили.

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Источник: Reuters