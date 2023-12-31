Новый BYD YangWang U6 станет самым аэродинамичным автомобилем в мире
Этот роскошный автомобиль может стать самым аэродинамичным среди всех серийных моделей, превзойдя Mercedes-Benz EQS, Tesla Model S Plaid и Lucid Air.
YangWang U6 отличается элегантным дизайном с наклонной линией капота и узкими фарами. Вместо традиционных зеркал бокового обзора используются камеры, что позволило снизить коэффициент лобового сопротивления до рекордных 0,195 Cd. Для сравнения, у Mercedes-Benz EQS этот показатель составляет 0,2, а у Tesla Model S Plaid — 0,208.
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Внутри YangWang U6 встречает водителя и пассажиров просторным салоном с тремя экранами. Датчик распознавания лиц, расположенный на передней стойке, следит за водителем и обеспечивает дополнительную безопасность.
По предварительным данным, YangWang U6 будет оснащен четырьмя электродвигателями, составляющими трансмиссию U8. Ожидается, что его мощность составит около 1000 л. с., а запас хода на одной зарядке более 600 километров.
YangWang U6 будет конкурировать с другими роскошными электромобилями, такими как Mercedes-EQ EQS, BMW i7 и Nio ET9.
Ожидаемая цена YangWang U6 составляет около 110 000 долларов. Старт продаж запланирован на конец 2023 или начало 2024 года.
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Источник, фото: CarNewsChina.com
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