Насколько популярен зарубежный отдых у россиян в Новый год?
Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), продажи новогодних туров за рубеж среди россиян выросли в этом году на 15-30% по сравнению с прошлым.
Эксперты отмечают высокий спрос на поездки в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет и Шри-Ланку.
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Дмитрий Горин, вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис», отмечает, что рост зарубежных направлений растет как по авиабилетам, так и по бронированию проживания.
Сергей Агафонов, руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректор сети «Магазин горящих путевок», подтверждает рост спроса на новогодний отдых за рубежом.
Эксперты также отмечают рост числа поездок в соседние страны – Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Азербайджан.
Эксперты уверены, что спрос на туры за рубеж продолжит расти в ближайшие годы.
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Источник: РИА Новости
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