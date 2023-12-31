Насколько популярен зарубежный отдых у россиян в Новый год?

По данным экспертов, продажи туров за рубеж на Новый год выросли на 30%

Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), продажи новогодних туров за рубеж среди россиян выросли в этом году на 15-30% по сравнению с прошлым.

Эксперты отмечают высокий спрос на поездки в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет и Шри-Ланку.

Дмитрий Горин, вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис», отмечает, что рост зарубежных направлений растет как по авиабилетам, так и по бронированию проживания.

Сергей Агафонов, руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректор сети «Магазин горящих путевок», подтверждает рост спроса на новогодний отдых за рубежом.

Эксперты также отмечают рост числа поездок в соседние страны – Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Азербайджан.

Эксперты уверены, что спрос на туры за рубеж продолжит расти в ближайшие годы.

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Источник: РИА Новости