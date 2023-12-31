#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производитель моторов заплатит почти 2 миллиарда долларов за испорченный воздух
31 декабря
Производитель моторов заплатит почти 2 миллиарда долларов за испорченный воздух
Компания Cummins заплатит самый крупный...
Цех автомобильного завода
31 декабря
Более половины планируемых новых машин не были выпущены в 2023 году
Исследование PwC Consulting выявило причины...
МиГ-УТС
31 декабря
В России создают самолет, который можно починить буквально «на коленке»
Началась разработка учебного самолёта МиГ-УТС,...

Насколько популярен зарубежный отдых у россиян в Новый год?

По данным экспертов, продажи туров за рубеж на Новый год выросли на 30%

Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), продажи новогодних туров за рубеж среди россиян выросли в этом году на 15-30% по сравнению с прошлым.

Эксперты отмечают высокий спрос на поездки в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет и Шри-Ланку.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Дмитрий Горин, вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис», отмечает, что рост зарубежных направлений растет как по авиабилетам, так и по бронированию проживания.

Сергей Агафонов, руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректор сети «Магазин горящих путевок», подтверждает рост спроса на новогодний отдых за рубежом.

Эксперты также отмечают рост числа поездок в соседние страны – Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Азербайджан.

Эксперты уверены, что спрос на туры за рубеж продолжит расти в ближайшие годы.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
31.12.2023
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0