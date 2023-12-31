#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производитель моторов заплатит почти 2 миллиарда долларов за испорченный воздух
31 декабря
Производитель моторов заплатит почти 2 миллиарда долларов за испорченный воздух
Компания Cummins заплатит самый крупный...
Цех автомобильного завода
31 декабря
Более половины планируемых новых машин не были выпущены в 2023 году
Исследование PwC Consulting выявило причины...
МиГ-УТС
31 декабря
В России создают самолет, который можно починить буквально «на коленке»
Началась разработка учебного самолёта МиГ-УТС,...

В России создают самолет, который можно починить буквально «на коленке»

Началась разработка учебного самолёта МиГ-УТС, который заменит чешские L-39

Объединённая авиастроительная корпорация представила новый российский самолёт МиГ-УТС, который заменит чешские самолёты L-39. Новинка будет использоваться для обучения пилотов и станет частью трёхуровневой системы подготовки лётчиков.

МиГ-УТС
МиГ-УТС

На первом этапе курсанты будут осваивать азы пилотирования на самолётах Як-152 или УТС-800. Для основной подготовки предназначен МиГ-УТС, а на Як-130 лётчики будут совершенствовать свои навыки.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Что не нужно делать перед праздниками – 8 ошибок автолюбителей

МиГ-УТС создан с учётом требований к простоте конструкции и ремонтопригодности. Главный конструктор МиГ-УТС Алексей Шукайло отметил, что самолёт задумывался как вездеход-трактор, который можно починить буквально в поле доступными средствами.

Самолет имеет длину 11,654 м, размах крыла 10,06 м и высоту 4,07 м. Масса пустого самолёта составляет 3,5 т, масса топлива — 850 кг, а взлётная масса с полной заправкой и двумя лётчиками достигает 4,56 т.

Что касается силовой установки, МиГ-УТС оснащается двигателем АИ-222-25 от Як-130. Двигатель был модифицирован для установки на новый самолёт и обеспечивает тягу 2,5 т на земле в боевом режиме. Также предусмотрен дополнительный режим с тягой 2,3 т, который увеличивает ресурс силовой установки.

МиГ-УТС способен нести полезную нагрузку до 1000 кг и имеет ресурс 8750 лётных часов.

Источник: ОАК

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:OAK
Количество просмотров 1
31.12.2023
Фото:OAK
Поделиться:
Оцените материал:
0