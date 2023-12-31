В России создают самолет, который можно починить буквально «на коленке»

Началась разработка учебного самолёта МиГ-УТС, который заменит чешские L-39

Объединённая авиастроительная корпорация представила новый российский самолёт МиГ-УТС, который заменит чешские самолёты L-39. Новинка будет использоваться для обучения пилотов и станет частью трёхуровневой системы подготовки лётчиков.

МиГ-УТС

На первом этапе курсанты будут осваивать азы пилотирования на самолётах Як-152 или УТС-800. Для основной подготовки предназначен МиГ-УТС, а на Як-130 лётчики будут совершенствовать свои навыки.

МиГ-УТС создан с учётом требований к простоте конструкции и ремонтопригодности. Главный конструктор МиГ-УТС Алексей Шукайло отметил, что самолёт задумывался как вездеход-трактор, который можно починить буквально в поле доступными средствами.

Самолет имеет длину 11,654 м, размах крыла 10,06 м и высоту 4,07 м. Масса пустого самолёта составляет 3,5 т, масса топлива — 850 кг, а взлётная масса с полной заправкой и двумя лётчиками достигает 4,56 т.

Что касается силовой установки, МиГ-УТС оснащается двигателем АИ-222-25 от Як-130. Двигатель был модифицирован для установки на новый самолёт и обеспечивает тягу 2,5 т на земле в боевом режиме. Также предусмотрен дополнительный режим с тягой 2,3 т, который увеличивает ресурс силовой установки.

МиГ-УТС способен нести полезную нагрузку до 1000 кг и имеет ресурс 8750 лётных часов.

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Источник: ОАК