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Производитель моторов заплатит почти 2 миллиарда долларов за испорченный воздух

Компания Cummins заплатит самый крупный экологический штраф 1,7 млрд долларов

5 сентября 2023 года производитель дизельных двигателей Cummins Inc. согласился выплатить исторический штраф в размере 1,675 миллиарда долларов Министерству юстиции США для урегулирования обвинений в использовании устройств для подавления выбросов.

Дело основано на обвинениях в том, что Cummins занималась манипуляциями в программном обеспечении, чтобы её автомобили укладывались в нормы выбросов.

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По заявлению EPA, урегулирование является результатом многолетнего расследования, в ходе которого были обнаружены «обширные факты» мошенничества со стороны Cummins.

Компания Cummins заявила, что сотрудничает с EPA и работает со Stellantis над отзывом грузовиков Ram 2019-го модельного года.

Кроме того, компания инициировала отзыв пикапов 2013-2019 модельных годов и проведёт повторную калибровку программного обеспечения этих автомобилей, чтобы обеспечить соответствие нормам выбросов.

В своём заявлении Cummins объявила, что планирует выделить 2,04 миллиарда долларов на решение проблемы выбросов.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
31.12.2023
Фото:Unsplash
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