Инженерные решения, применные в Tesla Cybertruck показали на видео

Команда T Sportline разобрала Tesla Cybertruck и рассказала о его особенностях

Компания T Sportline решила разобрать пикап Tesla Cybertruck и рассказать о некоторых инженерных решениях и деталях, о которых компания Tesla умолчала.

Начав разбирать Cybertruck, компания обнаружила несколько интересных фактов. Под каждым крылом расположен приемник Bluetooth. Крышки переднего и заднего бампера снимаются довольно легко, и под ними расположены датчики и буксировочные крюки. Панели днища оказались не такими толстыми, как ожидалось, и в основном состоят из гидроформованного алюминия.

Tesla оставила открытыми несколько отверстий для болтов, в которых в будущем можно будет закрепить аксессуары.

Поднять подвеску Cybertruck будет непросто, плюс установка резины большего размера, чем штатные 35-дюймовые шины, будет очень сложной.

T Sportline специализируется на автомобилях Tesla с 2013 года, и за это время выпустила широкий спектр продукции для этих автомобилей, от колес до комплектов для лифта подвески.

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Источник: IXBT