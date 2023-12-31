Инженерные решения, применные в Tesla Cybertruck показали на видео
Компания T Sportline решила разобрать пикап Tesla Cybertruck и рассказать о некоторых инженерных решениях и деталях, о которых компания Tesla умолчала.
Начав разбирать Cybertruck, компания обнаружила несколько интересных фактов. Под каждым крылом расположен приемник Bluetooth. Крышки переднего и заднего бампера снимаются довольно легко, и под ними расположены датчики и буксировочные крюки. Панели днища оказались не такими толстыми, как ожидалось, и в основном состоят из гидроформованного алюминия.
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Tesla оставила открытыми несколько отверстий для болтов, в которых в будущем можно будет закрепить аксессуары.
Поднять подвеску Cybertruck будет непросто, плюс установка резины большего размера, чем штатные 35-дюймовые шины, будет очень сложной.
T Sportline специализируется на автомобилях Tesla с 2013 года, и за это время выпустила широкий спектр продукции для этих автомобилей, от колес до комплектов для лифта подвески.
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Источник: IXBT
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