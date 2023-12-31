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Инженерные решения, применные в Tesla Cybertruck показали на видео
31 декабря
Инженерные решения, применные в Tesla Cybertruck показали на видео
Команда T Sportline разобрала Tesla Cybertruck...

Инженерные решения, применные в Tesla Cybertruck показали на видео

Команда T Sportline разобрала Tesla Cybertruck и рассказала о его особенностях

Компания T Sportline решила разобрать пикап Tesla Cybertruck и рассказать о некоторых инженерных решениях и деталях, о которых компания Tesla умолчала.

Начав разбирать Cybertruck, компания обнаружила несколько интересных фактов. Под каждым крылом расположен приемник Bluetooth. Крышки переднего и заднего бампера снимаются довольно легко, и под ними расположены датчики и буксировочные крюки. Панели днища оказались не такими толстыми, как ожидалось, и в основном состоят из гидроформованного алюминия.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Tesla оставила открытыми несколько отверстий для болтов, в которых в будущем можно будет закрепить аксессуары.

Поднять подвеску Cybertruck будет непросто, плюс установка резины большего размера, чем штатные 35-дюймовые шины, будет очень сложной.

T Sportline специализируется на автомобилях Tesla с 2013 года, и за это время выпустила широкий спектр продукции для этих автомобилей, от колес до комплектов для лифта подвески.

Источник: IXBT

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
31.12.2023
Фото:YouTube
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