Zeekr 007: суперседан из будущего с 90-дюймовым экраном в переднем бампере

Модельный ряд Zeekr пополнился седаном 007 с самыми передовыми технологиями

Компания Zeekr планирует вывести свой суперседан на рынки Европы и Северной Америки в ближайшие годы. Ожидается, что в этих регионах автомобиль будет стоить дороже, чем в Китае.

Zeekr 007

Автомобиль выглядит как будто он сошел со страниц научной фантастики. Его обтекаемые формы, безрамочные двери и огромный 90-дюймовый экран в переднем бампере выделяют его из толпы.

Zeekr 007 оснащен двумя мощными электромоторами, которые выдают в сумме 645 л. с. и разгоняют автомобиль до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Базовая версия автомобиля оснащается тяговой батареей емкостью 75 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 688 км на одном заряде. Более дорогая версия оснащается батареей емкостью 100 кВтч, которая увеличивает запас хода до 770 км.

Система автопилота Zeekr 007 может самостоятельно перестраиваться из полосы в полосу, обгонять другие автомобили и даже парковаться без участия водителя

Стоимость Zeekr 007 варьируется от 29 400 до 42 000 долларов в зависимости от комплектации.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina.com