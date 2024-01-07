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Выиграй Ладу
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«За рулем» поздравляет всех с Рождеством!
7 января
«За рулем» поздравляет всех с Рождеством!
Главный редактор журнала «За рулем» и редакция...
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«За рулем» поздравляет всех с Рождеством!

Главный редактор журнала «За рулем» и редакция издания поздравляют вас с Рождеством

Дорогие читатели журнала и сайта «За рулем», а также подписчики наших каналов и страничек в соцсетях! Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет вас с Рождеством!

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В этот светлый день мы желаем вам всего самого доброго. Пусть он станет началом перемен к лучшему и вокруг будет как можно меньше невзгод. Добра вам и любви!

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Дорогие друзья, уважаемые читатели! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Искренне желаю вам добра и удачи!

Пусть ваши дети всегда радуют вас и никогда не огорчают, пусть родители будут живы и здоровы, и пусть все у вас будет именно так, как вы хотите.

И пусть в новом году вы сможете позволить себе то, что не смогли позволить себе в ушедшем году. Наверняка кто-то купит новый автомобиль, а кому-то удастся обновить свой старый автомобиль – это тоже замечательно.

Удачи вам! С праздником!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
07.01.2024
Фото:Unsplash
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