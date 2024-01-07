«За рулем» поздравляет всех с Рождеством!

Главный редактор журнала «За рулем» и редакция издания поздравляют вас с Рождеством

Дорогие читатели журнала и сайта «За рулем», а также подписчики наших каналов и страничек в соцсетях! Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет вас с Рождеством!

В этот светлый день мы желаем вам всего самого доброго. Пусть он станет началом перемен к лучшему и вокруг будет как можно меньше невзгод. Добра вам и любви!

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Дорогие друзья, уважаемые читатели! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Искренне желаю вам добра и удачи!

Пусть ваши дети всегда радуют вас и никогда не огорчают, пусть родители будут живы и здоровы, и пусть все у вас будет именно так, как вы хотите.

И пусть в новом году вы сможете позволить себе то, что не смогли позволить себе в ушедшем году. Наверняка кто-то купит новый автомобиль, а кому-то удастся обновить свой старый автомобиль – это тоже замечательно.

Удачи вам! С праздником!