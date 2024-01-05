Когда можно за руль после застолья

Стоит ли верить таблицам расщепления алкоголя – эксперт объяснил

Чтобы у инспекторов ГИБДД не возникло подозрений в том, что вы управляете автомобилем в состоянии опьянения, нужно, чтобы у вас не было:

запаха алкоголя изо рта;

неустойчивой позы и шаткости походки;

нарушений речи;

резкого изменения окраски кожных покровов лица.

В противном случае вас отправят на медэкспертизу, где анализы покажут, что и сколько вы пили даже два дня назад. Учитывайте еще и качество алкоголя – чем оно ниже, тем дольше вы не сможете сесть за руль.

Кроме того, если в случае ДТП (даже не по вашей вине) будет установлено превышение паров алкоголя в выдыхаемом вами воздухе (0,16 миллиграмма этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха – это чуть больше 0,3 промилле), то вы тут же станете виновником аварии. В случае же ДТП с жертвами вам грозит уголовная статья с наказанием уже не в виде поселения, а в колонии.

Словом, алкоголь для водителя – это проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Это касается и похмельного состояния.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Илья Пименов не советует садиться за руль как минимум до середины следующего дня после застолья. Инспекторы рекомендуют вовсе отказаться от вождения на сутки, так как анализы в медучреждении обязательно покажут, что накануне вы выпивали.

Следовательно, если вы сегодня выпили, то завтра за руль лучше не садиться. Судите сами – никакое такси не обойдется вам в 30 тысяч рублей – таков штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде. И штраф – далеко не единственная неприятность. Вас ждет также эвакуация автомобиля, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и пересдача на права после завершения срока наказания (ст. 12.8 КоАП). Посадить другого пьяного за руль своей машины – тоже не вариант, так как за это вас ждет аналогичное наказание.

Узнать больше о подвохах застолья для водителей вы можете в оригинальной статье Ильи Пименова «Правила застолья, или Когда можно сесть за руль?».