Почему «летающие тарелки»… летают

В MIT разработали двигатель, использующий заряженную поверхность Луны

Массачусетский технологический институт работает над прототипом лунной «летающей тарелки». Это транспортное средство интересно тем, что ему не нужно ракетное топливо и топливо вообще. Для полета достаточно положительно заряженной поверхности Луны.

Лунная «летающая тарелка»

Летающим автомобилям на Земле мешает сильная гравитация, делающих их применение менее выгодным, чем использование наземного транспорта. Например, если по земле Тесла может проехать километров 500 на одной зарядке (6-7 часов), то этой же энергии хватит лишь на пару минут полета (или 3-4 минуты висения на одном месте), за которые можно преодолеть от силы километров пять.

Но на Луне другие условия. Спутник Земли – идеальное место для «летающей тарелки», уверяют ученые Массачусетского технологического института: «Из-за того, что Луна не имеет атмосферы, ее поверхность подвергается прямому воздействию космической плазмы и ультрафиолетовых лучей Солнца. Это приводит к тому, что поверхность имеет положительный заряд, которого достаточно для левитации лунной пыли на высоте до 1 метра – этот же эффект заставляет наши волосы встать дыбом при статическом заряде».

«Летающая тарелка» MIT использует положительно заряженную поверхность Луны как двигатель. Корабль будет выстреливать отрицательно заряженные ионы и парить над лунной поверхностью, либо плыть над ней.

В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что для левитации над лунной поверхностью требуется совсем немного энергии. То есть в будущем луноходам не будут нужны колеса и они смогут исследовать любой участок поверхности спутника, не боясь застрять.