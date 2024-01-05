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Исследование в сфере туризма выявило интересные особенности российских туристов

Эксперты выяснили, что женщины в России путешествуют чаще мужчин

Согласно исследованию женщины в России путешествуют больше, чем мужчины, составляя 65% путешествующих против 35% мужчин.

Полученные данные показывают, что чаще всего путешествуют россиянки в возрасте от 35 до 64 лет (75%), с доходом в диапазоне от 16 до 75 тысяч рублей в месяц (67%) и проживающие в крупных городах, таких как Москва (23%) или городах-миллионниках (22%).

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Что касается частоты путешествий, то большинство женщин (69%) путешествуют один-три раза в год. Что касается компании для путешествий, то 53% респондентов предпочитают путешествовать со своей второй половинкой, 33% - с детьми, 29% - с друзьями или в одиночку и 13% - с родителями или родственниками.

По результатам опроса, женщины в России чаще всего выбирают путешествия на поезде (94%), реже на самолете (36%) и междугородних автобусах (18%). За последний год количество покупательниц железнодорожных билетов в приложении увеличилось на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%.

Большинство путешественниц бронируют жилье заранее, в основном в отелях или гостиницах (50%). Общий бюджет поездки (включая дорогу, проживание, питание и развлечения) находится в диапазоне от 20 до 120 тысяч рублей на всех участников (67%).

Большинство респонденток (58%) самостоятельно планируют поездку или делают это совместно с другими участниками поездки (84%). Только каждый десятый предпочитает выбрать готовый тур.

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Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
05.01.2024
Фото:Unsplash
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