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Популярность Таиланда среди россиян рекордно выросла
Спрос российских туристов на авиаперелеты в...

Популярность Таиланда среди россиян рекордно выросла

Спрос российских туристов на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156% за год

Согласно результатам исследования сервиса «Яндекс Путешествия», спрос на авиаперелеты в Королевство Таиланд увеличился на 156% по сравнению с прошлым годом.

Такой всплеск интереса можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, Таиланд давно пользуется популярностью у российских туристов благодаря своим великолепным пляжам, богатой культуре и доступным ценам. Во-вторых, в этом году Таиланд упростил правила въезда для россиян, что также сыграло свою роль в росте спроса.

Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
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Наиболее популярным регионом Таиланда в этом году стала восточная провинция Чонбури, расположенная в трех часах езды от Бангкока. Она славится своими красивыми пляжами, такими как Паттайя, Банг Саен и Као Лаем.

На втором месте по популярности находится остров Пхукет. Третье место занимает провинция Трат, которая расположена на границе с Камбоджей.

Средняя стоимость перелета в Таиланд и обратно составляет 72,4 тыс. рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. Средняя стоимость одной ночи в отелях страны составляет 8,7 тыс. рублей.

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Источник: Известия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
05.01.2024
Фото:Unsplash
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