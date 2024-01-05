Revo Zero Energy: водородный минивэн с запасом хода более 1100 км

Компания Revo Zero представила водородный минивэн с четырьмя сдвижными дверьми

От традиционного минивэна остались задние двери, а передние сдвигаются вперёд. В салоне Revo Zero Energy установили раздельные кресла второго и третьего рядов, которые имеют регулировку. Кресла отделаны высококачественной кожей.

Revo Zero Energy

Автомобиль получит рулевое колесо со срезанными верхней и нижней частями, а также L-образный дисплей, состоящий из цифровой комбинации приборов. Также Energy получит панорамную стеклянную крышу.

Revo Zero Energy

Revo Zero Energy сочетает в себе водородный топливный элемент и аккумулятор электромобиля. Запас хода Revo Zero Energy равен 1127 км. Аккумулятор можно зарядить дома, а заправка водородного бака займёт всего около семи минут.

Revo Zero Energy ещё не поступил в продажу, но компания уже принимает заказы.

Revo Zero Energy

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Источник: Carscoops