Названы суммы, которые россияне готовы потратить на новогодние путешествия

Согласно опросу, 40% хотят уложиться в 30 тыс. рублей на путешествия в Новый год

Согласно опросу, проведенному СК «Росгосстрах» и сообществом туроператоров России «Большая Страна», более трети россиян планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники. 93% из них отправятся в поездки по России, а 7% — за границу.

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий опрошенные назвали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москву, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Те, кто собирается за границу, в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.

Что касается стоимости путешествий, то 38% респондентов планируют потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 тыс. рублей на человека, 36% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 18% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что 77% путешественников отмечают, что стоимость отдыха в новогодние праздники выросла за последний год.

Что касается формата отдыха, более половины россиян (56%) предпочитают в новогодних поездках гулять по городу и посещать достопримечательности. 22% планируют активный отдых – снегоходные туры, походы и горнолыжные активности, а 11% – спокойный отдых на природе. 43% россиян проведут в поездке четыре-пять дней, еще 28% – два-три дня, а каждый пятый (21%) поедет в путешествие на неделю.

Около трети россиян (31%) пока думают по поводу поездки в новогодние праздники, а 33% точно никуда не поедут и останутся дома.

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Источник: Известия