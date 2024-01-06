Муж терроризировал жену при помощи Tesla
История началась в 2020 году, когда автовладелица подала жалобу в полицию Сан-Франциско на своего мужа. Она утверждала, что муж нарушил судебный запрет и преследовал ее с помощью Tesla. С помощью приложения можно дистанционно управлять и отслеживать местоположение автомобиля. При покупке муж зарегистрировал аккаунт на себя.
Женщина подала в суд на мужа и на Tesla. Мужчина был обвинен в сексуальном насилии и побоях, а компания в предоставлении доступа к приложению мужчине, даже не смотря на судебный заперт.
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В итоге Tesla выиграла иск, заявив, что не существует доказательств того, что муж использовал приложение для слежки и преследования женщины.
В результате, судебный спор между самими супругами был урегулирован в 2023 году, а их бракоразводный процесс продолжается по сей день.
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Источник: Reuters
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