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Муж терроризировал жену при помощи Tesla

Муж-агрессор использовал технологию слежения Tesla для преследования жены

История началась в 2020 году, когда автовладелица подала жалобу в полицию Сан-Франциско на своего мужа. Она утверждала, что муж нарушил судебный запрет и преследовал ее с помощью Tesla. С помощью приложения можно дистанционно управлять и отслеживать местоположение автомобиля. При покупке муж зарегистрировал аккаунт на себя.

Женщина за рулем Tesla
Женщина за рулем Tesla

Женщина подала в суд на мужа и на Tesla. Мужчина был обвинен в сексуальном насилии и побоях, а компания в предоставлении доступа к приложению мужчине, даже не смотря на судебный заперт.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В итоге Tesla выиграла иск, заявив, что не существует доказательств того, что муж использовал приложение для слежки и преследования женщины.

В результате, судебный спор между самими супругами был урегулирован в 2023 году, а их бракоразводный процесс продолжается по сей день.

Источник: Reuters

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
06.01.2024
Фото:Unsplash
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