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Выиграй Ладу
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В каких городах лучшие отели по мнению россиян?

По мнению российских туристов, лучшие отели расположены в Красной Поляне и Дохе

Красная Поляна и Доха занимают лидирующие позиции в рейтинге, набрав 9,33 и 8,85 баллов из десяти соответственно. Гостиницы в этих городах славятся первоклассным сервисом, роскошными номерами и благоустроенными территориями.

Другие города, вошедшие в список, также предлагают туристам широкий выбор отелей на любой вкус и бюджет.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Стоит отметить, что в рейтинг попали преимущественно курортные направления. Это связано с тем, что туристы, отправляющиеся на отдых, более требовательны к качеству гостиничного сервиса.

По мнению туристов лучше отели также располагаются в Смоленске, Калининграде, Зеленоградске, Мурманске, Костроме, Анапе, Пятигорске, Владикавказе и Ставрополе. За рубежом высоко оцениваются гостиницы Дохи, Тбилиси, Флоренции, Вены, Бишкека, Убуда, Гагры, Венеции, Батуми и Пекина.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
06.01.2024
Фото:Unsplash
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