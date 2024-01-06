В каких городах лучшие отели по мнению россиян?

По мнению российских туристов, лучшие отели расположены в Красной Поляне и Дохе

Красная Поляна и Доха занимают лидирующие позиции в рейтинге, набрав 9,33 и 8,85 баллов из десяти соответственно. Гостиницы в этих городах славятся первоклассным сервисом, роскошными номерами и благоустроенными территориями.

Другие города, вошедшие в список, также предлагают туристам широкий выбор отелей на любой вкус и бюджет.

Стоит отметить, что в рейтинг попали преимущественно курортные направления. Это связано с тем, что туристы, отправляющиеся на отдых, более требовательны к качеству гостиничного сервиса.

По мнению туристов лучше отели также располагаются в Смоленске, Калининграде, Зеленоградске, Мурманске, Костроме, Анапе, Пятигорске, Владикавказе и Ставрополе. За рубежом высоко оцениваются гостиницы Дохи, Тбилиси, Флоренции, Вены, Бишкека, Убуда, Гагры, Венеции, Батуми и Пекина.

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Источник: РИА Новости