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Эксперты рассказали, сколько россиян планируют путешествовать в праздники
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Эксперты рассказали, сколько россиян планируют путешествовать в праздники

Половина россиян планируют провести новогодние каникулы дома

По данным опроса, проведенного сервисом бронирования МТС Travel, половина россиян будут смотреть телевизор, читать книги, играть в компьютерные и настольные игры. Еще треть опрошенных настроены на активный отдых: планируют посещать катки, гулять и ходить в гости.

Поездку в праздники планируют 12 процентов россиян. Среди них три процента собираются отправиться на горнолыжные курорты, как в России, так и за рубежом. Остальные планируют посетить другие города или страны.

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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Большинство путешественников (66 процентов) организуют поездку самостоятельно. Четверть обращаются за помощью к турагенту, а девять процентов приобретают готовую путевку.

Самым популярным видом транспорта для путешествий в новогодние каникулы является самолет. Его выбирают 42 процента опрошенных. Чуть меньше (40 процентов) отправятся в путешествие на автомобиле. Поезд выбрали 23 процента туристов, а автобус – 11 процентов.

Что касается расходов на путешествие, то большинство россиян (36 процентов) планируют потратить от 10 до 25 тысяч рублей на одного. Еще 30 процентов выделят от 25 до 50 тысяч рублей на персону. Более этой суммы готовы отдать 18 процентов путешественников. Менее десяти тысяч рублей потратят всего 16 процентов туристов.

Стоит отметить, что в этом году число россиян, планирующих путешествовать на новогодние каникулы, несколько снизилось по сравнению с прошлым годом.

Источник: РИА Новости

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Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
06.01.2024
Фото:Unsplash
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