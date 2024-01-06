Полутвердотельные батареи WeLion: революция в электромобилестроении

WeLion New Energy Technology представила новую полутвердотельную батарею (SSB)

Новая батарея может обеспечить электромобилям запас хода более 1000 км на одной зарядке. Первая партия таких аккумуляторов будет поставлена компании Nio в апреле 2024 года, и их внедрение станет настоящим апгрейдом для электромобилей.

NIO ET7

Полутвердотельный аккумулятор WeLion ёмкостью 150 кВт·ч весит 575 кг, что на 20 кг больше, чем текущий флагманский аккумулятор Nio NMC ёмкостью 100 кВт·ч. Он также обладает высокой плотностью энергии, достигающей 360 Втч/кг, что является мировым рекордом среди аккумуляторов массового производства.

Внутренние испытания, проведенные компанией Nio, показали впечатляющие результаты. Во время поездки из Куньмина в Бэйхай, электромобиль с установленным полутвердотельным аккумулятором WeLion проехал 1145 километров на одной зарядке. А в недавнем испытании, проведенном соучредителем и генеральным директором Nio Уильямом Ли, электромобиль преодолел 1044 км с оставшимися 3% заряда аккумулятора.

Полутвердотельные батареи WeLion более безопасны, имеют более длительный срок службы и могут заряжаться быстрее. Кроме того, полутвердотельные аккумуляторы менее подвержены возгоранию и имеют более стабильную работу при высоких температурах.

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Источник: CarNewsChina.com