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Владельцев Tesla Cybertruck хотят научить ездить по бездорожью

Будут созданы курсы по эксплуатации внедорожников за пределами хороших дорог

После недавнего инцидента, когда Tesla Cybertruck застрял в лесной чаще, руководитель Национального лесного хозяйства «Станислаус» Джейсон Куикен предложил Tesla сотрудничество, чтобы помочь новым владельцам внедорожника безопасно и ответственно использовать его за пределами хороших дорог.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
«Мы всегда рады новым людям, которые хотят исследовать наши государственные земли, но я думаю, нам нужно сделать больше, чтобы обучить водителей безопасному и ответственному поведению на бездорожье» - сказал Куикен
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По словам Куикена, многие из проблем, с которыми сталкиваются водители внедорожников, возникают из-за недостатка опыта и знаний об условиях местности, по которой они едут.

Куикен также призвал водителей внедорожников соблюдать принципы «не оставлять следов», чтобы защитить окружающую среду.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
06.01.2024
Фото:YouTube
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