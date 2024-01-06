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BYD Han EV
6 января
Проехал 500 тысяч км — получил новую машину: необычный подарок от BYD
BYD подарил китайцу новый Han EV за то, что тот...

Проехал 500 тысяч км — получил новую машину: необычный подарок от BYD

BYD подарил китайцу новый Han EV за то, что тот проехал 500 тыс. км на таком же

Господин Чжун, проехавший 500 000 километров на своем предыдущем Han EV за три года, получил в награду новенький Han EV Champion Edition.

BYD Han EV
BYD Han EV

Этот впечатляющий пробег эквивалентен более чем 10 кругосветным путешествиям. Господин Чжун в среднем проезжал более 450 километров в день, что является свидетельством надежности и долговечности электромобилей BYD.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Новость о подарке вызвала неоднозначную реакцию у пользователей китайских социальных сетей. Немало людей выразили скептицизм относительно возможности проехать такое большое расстояние в столь короткие сроки. Они предполагали, что господин Чжун, возможно, использовал автомобиль в коммерческих целях или как-то иначе накручивал километраж.

Однако BYD поддержала своего клиента и заявила, что он действительно проехал 500 000 километров на своем Han EV.

Подарок господину Чжуну — это не только признание его лояльности к бренду BYD, но и способ повысить доверие покупателей к электромобилям в целом.

Источник: MyDrivers

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 3
06.01.2024
Фото:BYD
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