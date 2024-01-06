Проехал 500 тысяч км — получил новую машину: необычный подарок от BYD
Господин Чжун, проехавший 500 000 километров на своем предыдущем Han EV за три года, получил в награду новенький Han EV Champion Edition.
Этот впечатляющий пробег эквивалентен более чем 10 кругосветным путешествиям. Господин Чжун в среднем проезжал более 450 километров в день, что является свидетельством надежности и долговечности электромобилей BYD.
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Новость о подарке вызвала неоднозначную реакцию у пользователей китайских социальных сетей. Немало людей выразили скептицизм относительно возможности проехать такое большое расстояние в столь короткие сроки. Они предполагали, что господин Чжун, возможно, использовал автомобиль в коммерческих целях или как-то иначе накручивал километраж.
Однако BYD поддержала своего клиента и заявила, что он действительно проехал 500 000 километров на своем Han EV.
Подарок господину Чжуну — это не только признание его лояльности к бренду BYD, но и способ повысить доверие покупателей к электромобилям в целом.
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Источник: MyDrivers
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