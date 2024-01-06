Появились подробности о «режиме плавания» Tesla Cybertruck

Wade Mode – специальный режим преодоления водных преград высотой до 760 мм

Вице-президент Tesla Ларс Морави и главный дизайнер Cybertruck Франц фон Хольцхаузен пояснили, что при активации режима Wade автомобиль использует компрессор пневматической подвески для создания давления в аккумуляторном отсеке, что предотвращает попадание воды внутрь.

Tesla Cybertruck

Аккумуляторный блок Cybertruck герметичен, но режим Wade служит дополнительной мерой предосторожности, гарантирующей сухость внутри автомобиля. Компрессору требуется около 10 минут для создания давления в аккумуляторном отсеке, во время чего на экране появляется сообщение, что режим автоматически отключится через 30 минут.

Режим Wade также поднимает подвеску автомобиля до максимальной точки, повышая клиренс. Однако максимальная глубина преодолеваемого брода составляет лишь 760 мм (2,5 фута), что может разочаровать любителей экстремальных приключений.

По сообщениям Tesla, на экране режима Wade отобразится предупреждение: «Уровень воды не должен превышать верхнюю часть бампера». Для сравнения, другие электрические пикапы имеют превосходящие характеристики: Rivian R1T способен преодолевать брод глубиной 109,4 см, а Ford F-150 Lightning – до 61 см.

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Источник: InsideEVs