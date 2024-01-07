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Египет надеется на продолжение туристического потока из России

Египет и Россия планируют укреплять отношения в сфере туризма

В свете последних событий, связанных с встречей министра иностранных дел Египта Самеха Шукри и его российского коллеги Сергея Лаврова на Российско-Арабском форуме сотрудничества, МИД Египта выразил надежду на сохранение туристического потока из России. Обсуждая различные направления сотрудничества между двумя странами, Шукри подчеркнул важность продолжения сотрудничества в сфере туризма.

Египет является одним из популярных направлений для российских туристов, привлекающий своими историческими достопримечательностями, прекрасными пляжами и уникальной культурой. Туристическая индустрия играет важную роль в экономике Египта, и поэтому сохранение туристического потока из России имеет большое значение для страны.

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Исследование в сфере туризма выявило интересные особенности российских туристов

Одним из ключевых проектов, обсуждаемых на встрече, является строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа». Этот проект, реализуемый совместно с Россией, не только способствует развитию энергетического сектора Египта, но и создает новые рабочие места и привлекает инвестиции. Российская промышленная зона в экономической зоне Суэцкого канала также является важным направлением сотрудничества, которое способствует развитию экономики обеих стран.

В свете высокой оценки позиции России по палестинской проблеме, выраженной министром Шукри, можно сделать вывод, что двусторонние отношения между Россией и Египтом продолжают укрепляться. Это положительно сказывается на различных сферах сотрудничества, включая туризм.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
07.01.2024
Фото:Unsplash
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