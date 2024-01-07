Самолет «Байкал»: новый импульс для развития туризма на Камчатке
Власти Камчатского края возлагают большие надежды на новый самолет «Байкал», который должен стать незаменимым помощником в развитии туризма. Этот легкий многоцелевой самолет отлично подходит для малых аэродромов и грунтовых взлетно-посадочных полос, что делает его идеальным вариантом для перевозок туристов в самые отдаленные уголки региона.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что самолет «Байкал» позволит организовывать регулярные рейсы в труднодоступные районы Камчатки, которые раньше были недоступны для авиации. Это даст возможность туристам посещать самые удивительные места Камчатки, такие как Кроноцкий заповедник, Долина гейзеров и вулкан Ключевская Сопка.
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Правительство Камчатского края уже согласовало план-график поставки первой партии из девяти самолетов «Байкал». Ожидается, что первые самолеты поступят в регион в ближайшие годы, что позволит значительно расширить возможности для развития туризма на Камчатке.
ЛМС-901 «Байкал» - это современный самолет, который отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Он оснащен турбовинтовым двигателем и может перевозить до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на расстояние до 3000 км.
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Источник: РИА Новости
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