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ЛМС-901 «Байкал»
7 января
Самолет «Байкал»: новый импульс для развития туризма на Камчатке
Разрабатываемый самолет «Байкал» даст толчок...

Самолет «Байкал»: новый импульс для развития туризма на Камчатке

Разрабатываемый самолет «Байкал» даст толчок развитию туризма в Камчатском крае

Власти Камчатского края возлагают большие надежды на новый самолет «Байкал», который должен стать незаменимым помощником в развитии туризма. Этот легкий многоцелевой самолет отлично подходит для малых аэродромов и грунтовых взлетно-посадочных полос, что делает его идеальным вариантом для перевозок туристов в самые отдаленные уголки региона.

ЛМС-901 «Байкал»
ЛМС-901 «Байкал»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что самолет «Байкал» позволит организовывать регулярные рейсы в труднодоступные районы Камчатки, которые раньше были недоступны для авиации. Это даст возможность туристам посещать самые удивительные места Камчатки, такие как Кроноцкий заповедник, Долина гейзеров и вулкан Ключевская Сопка.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Правительство Камчатского края уже согласовало план-график поставки первой партии из девяти самолетов «Байкал». Ожидается, что первые самолеты поступят в регион в ближайшие годы, что позволит значительно расширить возможности для развития туризма на Камчатке.

ЛМС-901 «Байкал» - это современный самолет, который отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Он оснащен турбовинтовым двигателем и может перевозить до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на расстояние до 3000 км.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
07.01.2024
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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