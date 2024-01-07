Главный дизайнер Volkswagen поделился подробностями о новом Golf GTI

Хэтчбек Golf GTI станет полностью электрическим и появится уже в 2026 году

Новый e-Golf GTI будет построен на новой платформе MEB Entry, предназначенной для небольших электромобилей. Это означает, что он будет иметь компактные размеры и небольшой вес, что позволит ему быть маневренным и экономичным в городе.

Volkswagen e-Golf GTI

Ожидается, что e-Golf GTI получит два электродвигателя, обеспечивающих полный привод и мощность около 300 л. с. Такая силовая установка позволит автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт⋅ч обеспечит запас хода на одном заряде до 400 километров. Поддерживается быстрая зарядка, которая позволит зарядить его до 80% всего за 30 минут.

В салоне e-Golf GTI появятся новые сиденья, руль и информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Volkswagen e-Golf GTI

Ожидается, что автомобиль получит также множество современных систем безопасности и помощи водителю.

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Источник: Motor1