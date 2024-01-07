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Главный дизайнер Volkswagen поделился подробностями о новом Golf GTI

Хэтчбек Golf GTI станет полностью электрическим и появится уже в 2026 году

Новый e-Golf GTI будет построен на новой платформе MEB Entry, предназначенной для небольших электромобилей. Это означает, что он будет иметь компактные размеры и небольшой вес, что позволит ему быть маневренным и экономичным в городе.

Volkswagen e-Golf GTI
Volkswagen e-Golf GTI

Ожидается, что e-Golf GTI получит два электродвигателя, обеспечивающих полный привод и мощность около 300 л. с. Такая силовая установка позволит автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт⋅ч обеспечит запас хода на одном заряде до 400 километров. Поддерживается быстрая зарядка, которая позволит зарядить его до 80% всего за 30 минут.

В салоне e-Golf GTI появятся новые сиденья, руль и информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Volkswagen e-Golf GTI
Volkswagen e-Golf GTI

Ожидается, что автомобиль получит также множество современных систем безопасности и помощи водителю.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Volkswagen
07.01.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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