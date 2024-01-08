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Глэмпинг
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Новое направление для туризма становится все более популярным в России

Эксперты предсказывают бурное развитие глэмпингов в России

В последние годы в России наблюдается рост интереса к туризму на природе. Это связано с несколькими факторами, в том числе с увеличением доходов населения, развитием инфраструктуры и популяризацией экологического туризма. В связи с этим на российском гостиничном рынке ожидается быстрый рост малых форматов размещения, прежде всего глэмпингов.

Глэмпинг
Глэмпинг

Глэмпинг – это разновидность кемпинга, которая сочетает в себе комфорт и близость к природе. Глэмпинг-объекты обычно расположены в живописных местах, имеют развитую инфраструктуру и предлагают своим гостям широкий спектр услуг.

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Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Глэмпинг имеет ряд преимуществ перед традиционным кемпингом:

  • Комфорт: глэмпинг-объекты оборудованы всеми удобствами, необходимыми для комфортного проживания, включая кровати, туалеты, душевые, Wi-Fi и т.д.
  • Близость к природе: глэмпинг-объекты расположены в живописных местах, где гости могут наслаждаться свежим воздухом, природой и тишиной.
  • Развитая инфраструктура: глэмпинг-объекты предлагают своим гостям широкий спектр услуг, включая рестораны, бары, спа-центры и т.д.

По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в России на сегодняшний день насчитывается около 150 глэмпинг-объектов. При этом большинство субъектов РФ не перенасыщены предложением – в 22 регионах глэмпингов нет, а в 42 их меньше пяти. Только в двух регионах – Ленинградской области и Краснодарском крае – насчитываются свыше 40 объектов.

Источник: Rata News

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
08.01.2024
Фото:Unsplash
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