Посещение музеев Стамбула сильно подорожает

Вход во дворцы-музеи Стамбула для иностранных туристов подорожает на 40-60%

Администрация национальных дворцов Турции сообщает, что вход для иностранных туристов подорожает на 40-60%.

В среднем стоимость билета в один из дворцов Стамбула составит 1500 турецких лир (около 50 долларов). Для сравнения, ранее цена билета во дворец Топкапы составляла 950 лир.

Входные билеты для турецких граждан останутся прежними.

По мнению экспертов, повышение цен на посещение достопримечательностей Стамбула ударит по самостоятельным путешественникам. Теперь вход в дворцы-музеи для них будет стоить от 35-50 долларов на человека.

Для организованных групп туристов цены на билеты останутся неизменными или даже снизятся.

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Источник: Ассоциация туроператоров