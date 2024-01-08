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Посещение музеев Стамбула сильно подорожает

Вход во дворцы-музеи Стамбула для иностранных туристов подорожает на 40-60%

Администрация национальных дворцов Турции сообщает, что вход для иностранных туристов подорожает на 40-60%.

В среднем стоимость билета в один из дворцов Стамбула составит 1500 турецких лир (около 50 долларов). Для сравнения, ранее цена билета во дворец Топкапы составляла 950 лир.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Входные билеты для турецких граждан останутся прежними.

По мнению экспертов, повышение цен на посещение достопримечательностей Стамбула ударит по самостоятельным путешественникам. Теперь вход в дворцы-музеи для них будет стоить от 35-50 долларов на человека.

Для организованных групп туристов цены на билеты останутся неизменными или даже снизятся.

Источник: Ассоциация туроператоров

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
08.01.2024
Фото:Unsplash
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