Посещение музеев Стамбула сильно подорожает
Администрация национальных дворцов Турции сообщает, что вход для иностранных туристов подорожает на 40-60%.
В среднем стоимость билета в один из дворцов Стамбула составит 1500 турецких лир (около 50 долларов). Для сравнения, ранее цена билета во дворец Топкапы составляла 950 лир.
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Входные билеты для турецких граждан останутся прежними.
По мнению экспертов, повышение цен на посещение достопримечательностей Стамбула ударит по самостоятельным путешественникам. Теперь вход в дворцы-музеи для них будет стоить от 35-50 долларов на человека.
Для организованных групп туристов цены на билеты останутся неизменными или даже снизятся.
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Источник: Ассоциация туроператоров
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